お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が、15日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演。人気企画「学校では教えてくれない“夢とお金”の熱血授業」第2弾で、夢を追う若者たちに向けて20代の働き方やお金への向き合い方について持論を展開した。【動画】カジサック、長女・梶原叶渚と親子初のランウェイビジネス書の累計発行部数が100万部を超え、全国から講演依頼が相次ぐ西野が、世代や業界を問わずさまざま