フォークシンガー松山千春（70）が15日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）準々決勝でベネズエラに敗戦した日本代表について言及した。「まだムシャクシャした気持ちが私も残ってまして。なんで負けたんだろう？みたいなね」と切り出した。「パワーとスピードが違ったなぁ。やべぇ、ベネズエラの選手はどの選手も力があったなぁ」としみじみ語った。23年の