軽音楽を愛し、部活動として取り組む高校生が腕を競う「全国高等学校軽音楽発表会〜軽音楽ＳＵＭＭＩＴ〜」が３月２１、２２日に愛知県で行われる。読売中高生新聞では特別企画として、この“高校軽音楽部日本一決定戦”に挑むバンドの物語を小説仕立てでお届けする。今週は、愛知県代表の一つ、名古屋市立名東（めいとう）高校軽音楽部の物語――♪「フランスの真実？」が全国切符をつかむまで最初は、「こいつら何なの？」っ