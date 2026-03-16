トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）、中国の習近平国家主席【ワシントン共同】トランプ米大統領は15日、英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）のインタビューで、中国がホルムズ海峡の船舶護衛のための艦船派遣に協力しなければ、3月31日から予定する中国訪問を「延期するかもしれない」と述べた。「中国も協力すべきだ。原油の90％を同海峡経由で輸入しているからだ」と指摘した。トランプ氏の訪中は2期目初で、習近平国家主席