ハリウッドで行われている映画の最高峰、アカデミー賞の授賞式で、映画「国宝」は惜しくも受賞を逃しました。現在、ハリウッドでは第98回アカデミー賞の授賞式が行われています。俳優・吉沢亮さん主演の「国宝」で歌舞伎のメークやかつらを手掛けた職人ら3人がノミネートされていたメーキャップ・ヘアスタイリング賞が、ついさきほど発表され、「国宝」は惜しくも受賞を逃しました。メーキャップ・ヘアスタイリング賞には「フラン