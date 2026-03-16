ABCテレビの増田紗織アナウンサー（29）が16日、自身のSNSを更新し、3月末で退社することを正式発表した。【写真】ABC増田紗織アナが退社発表自身の写真とともに感謝つづる増田アナは、自身の写真を添えて「この度3月末をもって7年間お世話になった朝日放送テレビを退社することになりました。様々な挑戦や経験をさせて頂き、朝日放送テレビには本当に感謝しています」と報告。「一から育ててくださった番組スタッフの皆さ