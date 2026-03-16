お笑いコンビ、キングコング西野亮廣（45）が、15日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。“人類の難題”に答えを示した。今回は芸人、絵本作家、映画製作、ブロードウェイの共同プロデューサー、講演など多方面で活動している西野の「夢とお金の熱血授業」第2弾。就活中の大学3年生の女性から「会社員の給料を上げる方法を知りたくて」と質問され、「なるほど」と言い「まず謝罪をさせていただきたい」。そして