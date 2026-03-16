北朝鮮で国会にあたる最高人民会議の代議員選挙が行われ、投票率は99.99％だったと北朝鮮メディアが伝えました。2019年以来、7年ぶりの選挙です。朝鮮中央通信などによりますと、15日、北朝鮮で国会にあたる最高人民会議の代議員選挙が行われました。投票率は99.99％とされ、金正恩総書記も平安南道順川市の炭鉱の投票所で一票を投じました。北朝鮮の選挙は、各選挙区に事実上1人の候補しかおらず、有権者はその候補に賛成か反対か