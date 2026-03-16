お笑いコンビ、キングコング西野亮廣（45）が、15日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。子どものお金についての教育に警鐘を鳴らした。今回は芸人、絵本作家、映画製作、ブロードウェイの共同プロデューサー、講演など多方面で活動している西野の「夢とお金の熱血授業」第2弾。ハライチ澤部佑（39）に「子どもが3人おりまして。夢とお金の話を聞くと、子どもが実際に夢を具体的に持ち始めた時に、自分が親とし