減り続ける老後資金に不安を募らせる年金暮らし。そんな中、「自分も資産を増やしたい」とNISAで投資を始めた佐々木さんでしたが、資産減少とは違う「思わぬ弊害」が待ち受けていました。それはいったい何だったのか……見ていきましょう。年金月14万円では足りない…投資に夢を託した68歳男性「こんなはずじゃなかった……」通帳を見て溜息をついた佐々木隆一さん（仮名・68歳）。長く勤めたメーカーの下請け企業を定年退職し、年