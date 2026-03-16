15日、妙高市高柳地内の河川敷で人骨が見つかり、警察が事件性の有無などを捜査しています。警察によりますと15日午後3時ごろ、通行人の男性が「河川敷で人の頭蓋骨のようなものを見つけた」と警察に通報。臨場した警察官が頭蓋骨など複数の人骨を確認しました。性別、年齢などは不明で人骨の近くからは衣類も発見されたということです。警察が死因や身元などの捜査を進めています。