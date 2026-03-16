日産校の学生が八丈島で愛車無料点検を実施。現場で得た実践的な学びとは全国的な自動車整備士の不足と高齢化が進行するなか、次世代の人材育成は業界全体の課題となっています。そうした状況下で、日産自動車大学校は学生の実践的な学びの場として、また整備士という職業の魅力を発信するため、八丈島にて島民の車を対象とした無料点検を実施しました。【画像】超ボロボロ…これが「スゴいタイヤの軽」です。画像で見る！（