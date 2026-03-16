私はミエ（20代）。今は都内で一人暮らしをしながら仕事をして暮らしています。地元が同じで、私と同じように都内で一人暮らしをしているモカ（20代）と韓国旅行をしてきました。同僚にお土産を買う際、どうせなら韓国らしいものがいいと思い、キムチを買ってきたのです。みんながキムチ好きなのは調査済み。そのキムチを4つに小分けしてジッパー付き袋に入れて渡すと……みんなはキムチを受け取ってくれなかったのです。私だった