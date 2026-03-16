吉田優利がスペシャルアンバサダーを務めるジュニア大会「吉田優利×SMBC Girls Golf Championship 日本予選会」が14日、千葉夷隅ゴルフクラブ（千葉）で開催された。【レア写真】吉田優利の私服姿全米女子プロゴルフ協会（LPGA）と全米ゴルフ協会（USGA）が主催する世界女子ジュニアゴルフ大会の予選会で、12〜18歳（2026年7月9日時点）のジュニア66人が出場した。トーナメント部門ストロークプレー方式は福武采実（ことみ）さん