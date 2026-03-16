元テレビ朝日の玉川徹氏が１６日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、日本代表が準々決勝で敗れたＷＢＣについて「結局、ほとんど見なかった」と振り返り、国民的関心事が無料で見られない仕組みに持論を展開した。玉川氏は、今回のＷＢＣについて「結局ほとんど見なかったですね、今回は。テレビでやらないから」と振り返り。今回はＮｅｔｆｌｉｘの加入者が３００万人増で、３０億円程度の増収とも一部で報じられ