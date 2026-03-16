「ＷＢＣ・準決勝、米国代表−ドミニカ共和国代表」（１５日、マイアミ）ドミニカ共和国のカミネロが二回に先制ソロを放ち、大会史上最多となる１５本目のアーチを放った。米国のエース・スキーンズの失投を見逃さなかった。二回２死、カミネロが浮いたスライダーを完璧に捉えると、打球は左翼席へ。直後に三塁ベンチに向かってバットを放り投げ感情大爆発。ドミニカベンチも先制アーチに沸き返り、スタンドも異様な盛り上が