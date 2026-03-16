◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝米国ードミニカ共和国（2026年3月15日フロリダ州マイアミ）ドミニカ共和国は15日（日本時間16日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝で米国と対戦。球場では序盤からドミニカ共和国ファンの大歓声が鳴り止まなかった。スター軍団同士の注目の一戦。先制したのはドミニカ共和国だった。2回2死、フニオール・カミネロ（レイズ）が相手先発ポール・スキーンズ（パイ