お笑いコンビ・よゐこの濱口優（54）が15日に更新された俳優・杉浦太陽のYouTubeチャンネルにゲスト出演。妻でタレントの南明奈（36）との馴れ初めを明かした。【写真】ラブラブ！南明奈が公開した夫・濱口優＆3歳長男のほのぼの親子ショット動画では、杉浦とカジサックが濱口をゲストに迎え「嫁大好きパパの会」としてトークを展開した。交際のきっかけは濱口の告白だったというが「付き合う前まで1カ月は待ったんですよ。