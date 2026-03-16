◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝米国―ドミニカ共和国（2026年3月15日マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシックに出場している米国代表は15日（日本時間16日）、準決勝でドミニカ共和国と対戦。米国の主将・アーロン・ジャッジ外野手（33）がチームを救うレーザービームを披露した。1点劣勢の3回の守備。2死一塁でマルテの放った右前打に猛チャージをかけたジャッジは三塁を狙った一塁走者のタティスをダイレク