「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン５−８ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）侍ジャパンの大谷翔平選手が試合後、阪神の佐藤輝明内野手、森下翔太外野手について言及する場面があり、「本当に２人とも素晴らしいアットバット（打席）でした」と評した。佐藤輝も「気さくに話しかけてくれたので、すごく接しやすかったです」と明かした。今大会、フリー打撃で大谷の前のグループで打つことが多かった佐藤輝。ケージ付近では言