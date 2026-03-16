フジテレビの伊藤利尋アナウンサー（53）が、16日放送の情報番組『めざましテレビ』（月〜金前5：25）に出演。番組MCの井上清華アナウンサー（30）が、休暇から戻ってきたことを伝えた。【写真】前歯がなくても超キュート！24年前に撮影された笑顔の井上清華アナ番組冒頭、伊藤アナが「3月16日、月曜日のめざましテレビです」とあいさつ。続けて「井上さんも休暇から戻ってきました」と説明すると、井上アナが笑顔で「はい