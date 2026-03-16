Inspire Medical Systems Japanは3月13日、「睡眠に関する定量調査」の結果を発表した。調査は2025年11月18日〜11月20日、30〜79歳の男女10,000名を対象にインターネットで行われた。○平日の平均睡眠時間は6.3時間、休日は6.7時間睡眠時間(性別・年代別)平日の平均睡眠時間は6.3時間、休日は6.7時間で、前回から大きな変化は認められなかった。男性50代の平日平均睡眠は6.0時間で、前回同様に全世代で最も睡眠不足の年代だった。