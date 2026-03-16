白米と玄米、免疫力を高める選択はどっち？ ちょっとした選択で糖質の少ない食品を ご飯やパン、麺類など、いわゆる「主食」になる食品は、炭水化物で糖質が多いとされています。糖質制限というと、まずそれらを食べないという考えに至りがちです。 しかし、主食を食べずにおかずだけをとろうとすると、どうしても高タンパクなものが中心になって、結局生活習慣病を招いてしまうことがあります。 理想的な栄養バランスは、穀物