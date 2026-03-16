天皇の目前で中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我入鹿を殺害！大化改新の真偽とは 第三十五代皇極天皇四年、天皇家と度々衝突を繰り返す蘇我蝦夷（そがのえみし）・入鹿（いるか） 父子に対し、天皇中心の律令国家建設を目指す中大兄皇子（なかのおおえのおうじ）と中臣鎌足（なかとみのかまたり）が反発。宮中、天皇の目前で公然と入鹿を殺害しました。 また、父蝦夷は屋敷にこもり、聖徳太子と共に編纂した『天皇記』『国記』等、幾多