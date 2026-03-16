福岡のブースターが待ち望んだ「結束」の勝利です。 2026年3月13日（金）、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 シーズンにおいて、ライジングゼファーフクオカは横浜エクセレンスと対戦。序盤から一進一退の攻防が続く中、最終クォーターの逆転劇を跳ね返し、95-86で見事な勝利を収めました。 試合を彩った熱狂のハイライトと、記録達成の瞬間を振り返ります。 【試合結果】【福岡】