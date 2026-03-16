◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国―米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）「３番・右翼」で出場した米国のＡ・ジャッジ外野手が１６日、ＷＢＣ準決勝のドミニカ共和国戦で華麗なレーザービームでチームを救った。３回２死一塁の場面で右前に打球が飛ぶと、好返球で三塁を狙った一走・タティスの進塁を阻止した。ジャッジのファインプレーに観客は総立ちとなった。ジャッジは試合前、セレモニー後にはプレー