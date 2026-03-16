◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国―米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）米国代表のヘンダーソン内野手（オリオールズ）が「５番・三塁」で先発出場し、ＷＢＣ準決勝のドミニカ共和国戦で豪快な同点弾を放った。１点ビハインドの４回先頭で先発右腕セベリーノの１５３キロのカットボールを完璧に捉えると、右中間に放り込んだ。衝撃の一発に球場は騒然となった。さらに１死から代わった２番手左腕ソトから、