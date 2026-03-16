フジテレビの酒主義久アナウンサーが１６日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。「お世話になっている皆様へ」と題し、「先日一般企業に勤める方と結婚いたしました」と報告。「今後は皆様により充実した時間を過ごしていただけるよう仕事に邁進していく所存です」とつづり、「今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。酒主義久」と呼びかけた。酒主アナは、早稲田大学人間科学部を卒業し、２０１２年に入社。