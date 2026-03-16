昨年１２月に死去した男子ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司（本名・尾崎正司）さんのお別れの会が１６日、東京・帝国ホテルで行われる。祭壇は、尾崎さんが最後にツアー優勝した２００２年全日空オープン（現・ＡＮＡオープン）の写真が飾られ、富士山とゴルフ場をイメージした花で彩られた。会場には、通算１００勝を挙げた９６年ダンロップフェニックスなど優勝トロフィー６個、０２年全日空オープン優勝時のクラブセットが展