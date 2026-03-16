◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国−米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドミニカ共和国のホームランパフォーマンスに注目が集まっている。両軍無得点の２回２死、カミネロが相手先発で昨年のサイ・ヤング賞右腕スキーンズの浮いたスライダーを左中間スタンドへ叩き込んだ。これで今大会のチーム１５本目となる本塁打。２００９年のメキシコが樹立した１大会のチーム最多本塁打記録（０９年メキシコ）の