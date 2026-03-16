プラカードを掲げるハンガリーの与党「フィデス・ハンガリー市民連盟」の支持者ら＝15日、ブダペスト（共同）【ブダペスト共同】ハンガリーで4月12日に実施される議会（一院制、定数199）総選挙を前に、首都ブダペストで15日、与野党の支持者による大規模な行進や集会が開かれた。世論調査ではオルバン首相の与党の右派「フィデス・ハンガリー市民連盟」が劣勢で、16年ぶりの政権交代が現実味を帯びている。フィデスに対抗する