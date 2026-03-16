今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。3月15日（日）放送の同番組では、JUJUが3年ぶりに登場。スタジオで「純喫茶JUJU」を開店し、Da-iCEのボーカル・大野雄大とともに“昭和洋楽”の魅力をたっぷり語った。【映像】人気歌手が激白！約10年前にポリープが…“心の支えになった洋楽”明かすCM、ドラマ、映画など、あらゆる場面で使