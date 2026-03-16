新日本電工が３日ぶりに大幅高、一時６．３％高の４３８円まで上値を伸ばし、２５日移動平均線を上方ブレークした。ＡＩデータセンター向け電力需要問題で水素エネルギーへの注目が高まるなか、低圧で大量の水素を貯めることを可能な同社の水素吸蔵合金にスポットが当たっている。業績も２６年１２月期は経常利益ベースで前期比２．２倍の６０億円と変貌を見込むが、在庫調整の進んだ電子部品向け