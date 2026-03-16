シルバーライフは３日ぶりに急反騰している。前週末１３日の取引終了後、２６年７月期第２四半期累計（２５年８月～２６年１月）の単独決算を発表した。売上高が８０億７１００万円（前年同期比１１．４％増）、営業利益が５億８３００万円（同３１．５％増）で着地した。大幅増益で各利益は計画を上振れして着地しており、材料視した買いが集まっている。高齢者施設向けなどの冷凍食材の需要が増加するなか、価格改