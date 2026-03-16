ＦＵＮＤＩＮＮＯはストップ安ウリ気配。前週末１３日取引終了後に第１四半期（２５年１１月～２６年１月）連結決算を発表し、売上高は４億１０００万円、営業損益は１億８１００万円の赤字だった。前年同期は上場前で四半期財務諸表を作成していないため比較はない。急成長中のベンチャー企業に上場前から投資できるサービス「ＦＵＮＤＩＮＮＯＰＬＵＳ＋（ファンディーノプラス）」で大型案件の計上