双日が続伸している。前週末１３日の取引終了後に、エネルギー・金属鉱物資源機構と共同で設立した日豪レアアース（ＪＡＲＥ）を通じて、オーストラリアのレアアース大手であるライナス・レア・アース社とレアアース鉱山の新規開発に向けた検討を開始することで基本合意したと発表しており、好材料視されている。 双日では、１１年に西豪州マウント・ウェルド鉱山由来の軽希土類につい