ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信やＷＴＩ原油価格連動型上場投信といった原油ＥＴＦが３日続伸し高値更新。米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の４月限が日本時間の１６日早朝に一時１バレル＝１０２ドルと再び１００ドル台を突破した。米国がイランの石油輸出の大半を扱うカーグ島の軍事施設を攻撃したことで、戦争の激化が懸念され、原