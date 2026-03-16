テリロジーホールディングスが大幅高で４日ぶりに反発している。前週末１３日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を９７億円から１０３億８５００万円（前期比２０．０％増）へ、営業利益を４億５０００万円から５億４６００万円（同２．０倍）へ、純利益を２億８０００万円から３億５２００万円（同２．０倍）へ上方修正したことが好感されている。 サイバー攻撃などの脅威に対