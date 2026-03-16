午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９５４、値下がり銘柄数は５６１、変わらずは７２銘柄だった。業種別では３３業種中１６業種が上昇。値上がり上位に水産・農林、情報・通信、食料、鉱業など。値下がりで目立つのは非鉄金属、ゴム製品、繊維など。 出所：MINKABU PRESS