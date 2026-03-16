ＪａｐａｎＥｙｅｗｅａｒＨｏｌｄｉｎｇｓが急反発している。前週末１３日の取引終了後に発表した２７年１月期の連結業績予想で、売上高２０６億円（前期比１０．５％増）、営業利益６８億円（同１４．２％増）、純利益４４億円（同１６．３％増）と２ケタ増収増益を見込み、年間配当予想を前期比２円増の８６円としたことが好感されている。 「金子眼鏡」「９９９．９（フォーナインズ）」の両ブランド合計で５