介護保険の申請は、初めての場合に何を用意すればいいのか、どこに提出するのかと戸惑う方が少なくない手続きです。申請には本人確認書類や主治医の意見書、介護認定申請書など、いくつかの書類が必要です。また、ご家族が代理で申請する場合には委任状や続柄を確認できる書類なども求められます。本記事は、介護保険申請に必要な持ち物をわかりやすく整理し、申請時の注意点やスムーズに進めるためのポイントも解説します。