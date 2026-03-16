まぶたが重くて目が開きづらい……。「眼瞼下垂（がんけんかすい）」になると、無意識に額の筋肉でまぶたを持ち上げ続けることにより、おでこに深い横じわが刻まれるケースがあります。しかし、手術でまぶたの開きを改善すると、しわまで目立ちにくくなることも。その仕組みについて、酒井形成外科の酒井先生に詳しく教えてもらいました。 ※2025年12月取材。 監修医師：酒井 倫明（酒井形成外科） 1985年昭和大学