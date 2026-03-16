現代の白血病診断では、遺伝子や染色体レベルでの解析が重要な役割を果たします。染色体の構造異常や特定の遺伝子変異を調べることで、白血病のタイプを正確に分類し、予後の予測や治療方針の決定に役立てることができます。ここでは、詳細な検査について説明します。 監修医師：山本 佳奈（ナビタスクリニック） 滋賀医科大学医学部卒業 / 南相馬市立総合病院や常磐病院（福島）を経て、ナビタスクリニック所属/ 専門は一般内