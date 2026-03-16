画像検査に加えて、血液検査や神経学的評価などの補助検査が実施されます。凝固機能や肝腎機能の評価は治療方針の決定に不可欠であり、神経学的スケールによる重症度判定は予後予測や治療効果の判断に役立ちます。これらの検査項目とその意義について詳しく解説します。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パ&#