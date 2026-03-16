甲状腺機能亢進症の治療中は、ヨウ素含有量の多い食品を控えることが症状の安定化や治療効果の向上につながります。一方で栄養バランスを保つことも大切であり、制限食であっても工夫次第で美味しく健康的な食事を楽しむことができます。具体的な食品選びと調理法について解説します。 監修医師：上田 洋行（医師）【経歴】 大阪大学医学部卒業 住友病院、大阪大学医学部附属病院にて勤務 専門は糖尿病・内分泌・代謝内科