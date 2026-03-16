「IGNIS（イグニス）」は3月17日、「テンダー ピュアローション」「テンダーピュアクリーム」を発売します。守り、うるおし、整えて。 ゆるぎのない、 すこやかな肌へ。イグニスから日常で起こりうる“肌のゆらぎ”を改善するテンダー ピュアローション／テンダーピュアクリーム誕生。■イグニス テンダー ピュアローション角層のすみずみまでうるおいで満たして保つ。 すこやかな肌に整える薬用化粧水。香り：ハーバルフレッシュ