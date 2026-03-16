【その他の画像・動画等を元記事で観る】 北村匠海が主演を務めるフジテレビ系新月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』より、物語の始まりを切り取った場面写真が解禁された。 ■新米高校教師を演じる北村匠海 本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公・朝野峻