16日10時現在の日経平均株価は前週末比69.55円（-0.13％）安の5万3750.06円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は954、値下がりは561、変わらずは72と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は35.3円の押し下げでファストリ がトップ。以下、中外薬 が27.78円、ＴＤＫ が27.58円、フジクラ が17.21円、ファナック が15.54円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、