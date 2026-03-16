卓球のWTTチャンピオンズ重慶女子シングルスで張本美和（17）が優勝を飾ったことに、中国の卓球ファンからも祝福のコメントが寄せられている。世界ランキング8位の張本は15日の決勝で同5位の中国の蒯曼（クアイ・マン）（22）と対戦。第1ゲームを先取するも、第2、3ゲームを取り返され逆転を許す。しかし、張本も引かずに第4、5ゲームを奪い返し、優勝に大手をかける。第6ゲームは終盤までもつれた末に9-11で落とし、ゲーム