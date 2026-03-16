大規模な商業公演とは異なり、小劇場を主戦場とする劇団は、限られた空間と予算の中で作品を立ち上げる。舞台美術や小道具の制作から宣伝、運営に至るまで、劇団員自らが担うことも少なくない。観客との距離が近いからこそ生まれる緊張感と熱量、そして“ないものをあるものとして”立ち上げる想像力――そこに小劇場演劇ならではの醍醐味がある。【写真で見る】ドラマ『未来のムスコ』の劇中劇を監修した「劇団 南極」のこんにち